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عدن - ياسمين التهامي - يحدث في السعودية... سعودية خارقة الجمال تفاجئ السعوديين بمهنتها التي عجز عنها الرجال!
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة أول امرأة سعودية تعمل في مجال تلميع السيارات وما قالته عن مجالها الأمر الذي اثار تفاعلا.
مقطع الفيديو المتداول جاء ضمن مقابلة على قناة السعودية الرسمية، عبرت فيه ندى عن شغفها بالسيارات قائلة: "المجال جديد، لا توجد سعوديات يلمعن سيارات لا يوجد سعودية تملك مركز تلميع سيارات بمادة وكالة حصرية في المملكة فأنا أحب أكون مميزة بأول حاجة.."
بقية التفاصيل في الاسفل
وتابعت: "انا عندي شغف بالسيارات، أحب ريحة الزيت أحب الشحم بالسيارة وريحة الكفرات وأحب أشتغل بالأدوات بيدي، من وأنا صغيرة في بلدان أخذت رخصتي من زمان من عمر 17 سنة كان في ورشة تحت البيت كنت أنزل أقعد مع صاحب الورشة أتفرج على السيارات وأحاول أتعلم منه.."
وأضافت: "أنا لما فكرت في المركز تمنيت أن يكون كله بنات وحاولت استقطب بنات نزلت إعلانات يا بنات أبغى بنات معايا رغم كذا ما لقيت إقبال من البنات للأسف.."
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