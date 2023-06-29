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عدن - ياسمين التهامي - شيف سعودية تكسرحواجزالمجتمع وتقوم بعمل هذاالأمرامام الجميع ..لن تصدق ماالذي قامت به!

وثقت الشيف وجدان مقطع فيديو كشفت خلاله عن طريقة سهلة لتقطيع الخروف بعد ذبحه. بقية التفاصيل في الاسفل وقالت خلال الفيديو: " هوريكم اليوم كيف نقطع الخروف بطريقة مرة سهلة"، مضيفة: " سيتم تقطيع كل فخذة، وتكون السكينة حادة". واستعرضت خلال الفيديو طريقة تقطيع فخذة الخروف، واختتمت: " بهذه الطريقة نكون قطعنا الخروف وعندي القطع اللي أبغاها في الطبخ". https://t.co/vdKmY6otdR

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