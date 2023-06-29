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عدن - ياسمين التهامي - ادارة الجوازات تُعلن كيف يمكن إلغاء بصمة الترحيل والعودة إلي السعودية مرة اخرى (تفاصيل)

هناك العديد من العقبات التي تقع في طريق تحقيق احلام المغتربين داخل اراضي المملكة العربية السعودية وعلي الصعيد الاخر تحاول المملكة متمثلة في وزارتها المختلفة في تحقيق امن المملكة والسيطرة علي الوافدين من مختلف بقاع العالم, ويجب عليك عزيز المغترب داخل اراضي السعودية المحافظة علي تواجدك الشرعي وذلك بأكبر قدراً ممكن فإن القواعد الصارمة والواضحة التي تتواجد علي المخالفات الوافدين لا يمكن المسامحة فيها بإي شكل من الاشكال ولا يتهاون القانون مع متجاوزيه بهذه السهولة.

ما هو التبصيم وماهي مدته وما هي أسبابه

ان التبصيم الذي يقوم به الوافد والخروج من المملكة لا تسامح فيها بتاتاً وكان يوضع لمدة (3 سنوات في المعتاد) الا انه في القانون الجديد لا تسامح فيه ويستمر الي مالا نهاية ولا يمكن الرجوع مرة اخري الي المملكة العربية السعودية ولكن تتواجد حالة واحدة تجعلك تعود مرة اخري الي المملكة العربية السعودية وهي:

بقية التفاصيل في الاسفل

وتتمثل اسباب التبصيم في العديد من المشاكل المختلفة والتي من ضمنها:

كيف يمكنك إلغاء بصمة الترحيل

من خلال خدمات منصة ابشر يمكنك طلب إلغاء التبصيم ويتم ذلك من خلال اختيار:

فيما يمكنك التواصل مع منصة ابشر (920020405) للحصول علي مزيد من المعلومات حول الخدمة وطريقة تقديمها بشكل صحيح والاجابة عن استفساراتك بشكل سريع وواضح طبقاً للقوانين التي تضعها المملكة للمواطنين والوافدين.