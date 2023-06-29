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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. المشهورالسعودي "غازي الذيابي" يهدي يمني 30 ألف ريال بعد تسمية ابنه باسمه !فيديو

وثق مقطع فيديو إهداء مشهور سناب شات غازي الذيابي وافد يمني 30 ألف ريال لابنه الذي سماه على اسمه. وأظهر الفيديو المتداول عدد من الأشخاص يحتفلون مع وافد يمني ويقدمون له التهنئة، وأثناء ذلك تحدث غازي الذيابي قائلا: " وش السالفة، وش القصة يا ولد"، ورد شاب قائلا: " الرجل جاه اتصال وقالوا له جاك مولود". بقية التفاصيل في الاسفل وقال اليمني موجها حديثه ل "غازي الذيابي" أنه سمى ابنه "غازي" على اسمه، مشيرا إلى أنه رزق بالطفل بعد 10 سنوات. ورد غازي قائلا: " أبشر بالسمايا.. سماوة غازي اليمني من غازي السعودي 30 ألف ريال". https://t.co/6vHi6cZb17

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