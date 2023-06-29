شكرا لقرائتكم خبر عن جديد ...ارتفاع سعر اسطوانات الغاز...في السعودية ارامكو...تابع تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد ...ارتفاع سعر اسطوانات الغاز...في السعودية ارامكو...تابع تفاصيل 2023/06/29 الساعة 09:05 مساءً (جهينةيمن) صدرت قرارات جديدة من شركة أرامكو السعودية منذ ساعات قليلة بشأن أسعار اسطوانات الغاز والكيروسين، فعلى مدار الشهور الماضية تشهد المملكة ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين الذي تقدمه الشركة، والتي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط عالميًا، ووفقًا لما أوضحته التقارير فسعر البترول ارتفع من 0.90 إلى 0.95 ريال، ليشهد سعر الكيروسين زيادة أخرى ليصل من 0.81 إلى 0.93 ريال، وفيما يلي سنعرض التفاصيل. ارتفاع سعر أسطوانات الغاز من أرامكو السعودية بقية التفاصيل في الاسفل

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