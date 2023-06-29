العليمي يتجول في شوارع المكلا ليلا بعد أيام من وصوله حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الليلة، بجولة ميدانية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن العليمي أطلع على الأوضاع العامة في مدينة المكلا، وتبادل التهاني مع مواطنين في شوارع المدينة، ومتنفساتها العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن جولة الرئيس رشاد العليمي، تظهر دعما رئاسيا وحكوميا قويا للاستقرار الامني الذي تعيشه المكلا، والفرص الواعدة امام الاستثمارات المحلية والاقليمية للاستفادة من هذه المقومات المشجعة.

وفي وقت سابق، شهد رئيس مجلس القيادة ومعه عدد من كبار قيادات الدولة صلاة عيد الاضحى بمدينة المكلا، قبل أن يستقبل المهنئين في القصر الجمهورية بالمكلا.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وصل المكلا السبت في زيارة يشارك فيها ابناء حضرموت افراحهم بعيد الاضحى، وتدشين عددا من المشاريع الانمائية والخدمية.

وهدفت الزيارة لمناقشة سبل دعم جهود الحكومة والسلطة المحلية للوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في المحافظة.