حضرموت.. رئيس المجلس الرئاسي يضع حجر أساس عدد من المشاريع الخدمية والسياحية في المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، حجر أساس لعدد من المشاريع الانمائية والخدمية، والسياحية في مدينة المكلا وضواحيها التي ستنفذ على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة، ومساهمات حكومية.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وضع رئيس المجلس الرئاسي، حجر أساس مشروع المرحلة الثانية لخور المكلا بمساحة إجمالية 325000 متر مربع.



ويشمل المشروع مجرى مائيا بمساحة 39327 متر مربع، وتطويرا للجسر الصيني بمساحة 4100 متر مربع، وحدائق بمساحة 31500 متر مربع، وفندقا سياحيا ومركزا تجاريا بمساحة، ومواقف للسيارات، ومسجدا ومسطحات خضراء ومنشآت ترفيهية.



ويمتد المشروع من الجسر الصيني الى جسر الكتاب، على امتداد 2 كيلومتر ليمثل ايضا نقلة في مجال الطرق بفتح مسارات جديدة لتخفيف بعض الاختناقات المرورية بمدينة المكلا، وانشاء انفاق وجسرين للسيارات.



وقال مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري، إن المشروع يمثل امتدادا لقناة البحر السابقة، ومصبا للأمطار والسيول القادمة من أودية ديس المكلا، ومتنفسا إضافيا لسكان المدينة والمحافظة، والوافدين اليها.



كما وضع العليمي حجر اساس مشروع اعادة تأهيل كورنيش المحضار في منطقة خلف بمدينة المكلا، الذي يقع على مساحة اكثر من 856 الف متر مربع، ليشمل إعادة تأهيل الكورنيش بصورة كاملة، وعدد من ملحقاته التي تعرضت للدمار بسبب اعصار "تشابالا".



ويتكون الكورنيش من قطاعات ترفيهية، وعائلية وشبابية مجهزة بخدمات عامة، و ملاعب ومسطحات خضراء، وجلسات عشبية، وبلاطية، ورملية، ونصب لمنارة المحضار التاريخية، الى جانب ممشى للمواطنين بطول كيلو و500 متر .



وفي منطقة روكب بضواحي مدينة المكلا، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي حجر أساس مشروع المدينة الرياضية، التي تقع على مساحة اجمالية 213203 متر مربع.



وتشمل المدينة إنشاء استاد رياضي بسعة 30 الف متفرج، وملاعب ثانوية، ومواقف للسيارات سعة 793 موقفا، وصالة رياضية مغلقة، ومبنى إداري، ومسبح اولمبي، وسكن للشباب.



وفي المنطقة ذاتها، وضع الرئيس حجر الأساس لمشروع استكمال استاد سيئون الأولمبي الذي يشمل تشطيباته النهائية وتهيئة المدرجات الجماهيرية.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور السلطة المحلية في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي ستمثل اضافة نوعية لمدينة المكلا وسكانها وفي المقدمة قطاعا السياحة والشباب والرياضة.



وأعرب عن إعجابه الكبير بسلوك المواطنين الحضاري في الحفاظ على مثل هذه المشاريع، والاهتمام بنظافة وتحسين مدينة المكلا وكافة مدن حضرموت وإظهارها بالمظهر الذي يليق بالمحافظة وتاريخها الحضاري العريق.

