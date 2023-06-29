"تعمد استفزاز مشاعر المسلمين".. اليمن يدين بأشد العبارات إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الحكومة اليمنية، الخميس، بأشد العبارات قيام أحد الموتورين التابعين لليمين المتطرف في السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، إن "تعمد استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم في مناسبات إسلامية مقدسة من قبل حركة متطرفة بغيضة يستلزم محاسبة ومعاقبة كل من يشجع ويقف خلف هذه الإساءات المتكررة".



ودعا البيان، إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تلك الإساءات التي تستهدف نشر ثقافة الكراهية ولا تؤمن بقيم التسامح.



والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.



وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.

