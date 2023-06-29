رئيس الوزراء: مليشيات الحوثي أغلقت الأبواب أمام كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الخميس، إن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أغلقت الأبواب أمام جهود السلام في بلاده.



جاء ذلك خلال لقائه في لندن، اللجنة البرلمانية من كل الأحزاب الخاصة باليمن، برئاسة عضو البرلمان البريطاني تيم لوتون، وبحضور أعضاء البرلمان كيم جونسون وفالاري فاز واليسون ثوليس، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي اللقاء، أكد عبدالملك أن اليمن يعول على أصدقائه في الدول الصديقة لوضع اليمن والاحتياجات الإنسانية والاستقرار السياسي كأولوية أمام الرأي العالمي، وفي اجندات صنع القرار في الدول المحورية وفي أجندة المجتمع الدولي.



كما استعرض رئيس الوزراء، الوضع في اليمن والتحديات القائمة أمام استعادة العملية السياسية والسلام والاستقرار والتحديات الإنسانية والاقتصادية.



وأوضح أن العائق الأساس أمام إيقاف الصراع والاتجاه نحو طاولة الحوار لإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، يتمثل في تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية وإغلاقها الأبواب أمام كافة الجهود الإقليمية والدولية، واستخدامها لكافة الأدوات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية في حربها ضد الشعب اليمني.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يلتفت العالم لطبيعة الأيديولوجيا المتطرفة التي تتبناها وتنشرها مليشيا الحوثي داخل المجتمع، وعلى الدعم الإيراني عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا.



وأكد أهمية حشد الجهود الدولية لمضاعفة التمويلات المقدمة للتدخلات الإنسانية، وأن يكون هناك رقابة علي أداء المنظمات العاملة في اليمن وانفاق أموال المساعدات، بحيث يتم ضمان تخصيصها في الجوانب ذات الأولوية التي تستجيب للاحتياجات الحقيقية الإنسانية والتنموية.



كما التقى رئيس الوزراء على هامش مشاركته في مؤتمر لندن، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اللورد احمد، حيث جرى استعرض تطورات الوضع العام، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفق الوكالة.



وتطرق اللقاء الى الدور المعول عليه من الأصدقاء البريطانيين لضمان عوامل الاستقرار في اليمن، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني، وتماسك وفاعلية مؤسسات الدولة، وصمود القطاع الخاص.



وأشار رئيس الوزراء إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وخطورتها، مؤكدا على أهمية دعم جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الاصلاحات العامة، وحشد الجهود الدولية للتدخلات الإنسانية.



بدوره أكد وزير الدولة البريطاني، موقف بريطانيا على وحدة وتماسك مجلس القيادة، ورفضهم لاستخدام الاقتصاد كأداة حرب، والعمل مع الشركاء للانتقال إلى تسوية سياسية شاملة، ودعمهم لجهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات العامة.

