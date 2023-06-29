شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية بين أحضان صديقها الفرنسي.. فعلت شيئاً مخجل ومعيب ونشرت الفيديو بالغلط.. اتفرج قبل الحذف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية، حيث ظهرت فيه وهي تقفز بين احضان صديقها الفرنسي بدون خجل، حسب وصف المتابعين الذين اعتبروه تجاوزاً لحدود الصداقة.

وفي المقطع المثير للجدل ظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي ملابس قصيرية وتقفز بين احضان صديقها الفرنسي الذي كان بانتظارها في المطار.

شمس الكويتية في أحدث إطلالة

عبر خاصية “الاستوري” على حسابها بموقع الصور العالمي “انستغرام” شاركت الفنانة شمس الكويتية مع معجبيها عدداً من الصور الحديثة لها، والتي حملت جرعة جرأة كبيرة هذه المرة. حسب وصف المتابعين.

ونشرت شمس الكويتية صورة لها من داخل سيارة ليموزين أبرزت فيها جمالها ومفاتنها بشكل واضح وفاضح. وظهرت شمس الكويتية بشعرها القصير كالملكة، مرتدية فستاناً أحمر برسومات، ومفتوح الصدر بشكل كبير.

كما تميز الفستان الذي ارتدته شمس الكويتية بقصره الشديد، مع تعمّدها الجلوس بوضعية مثيرة كشفت جزءاً كبيراً من فخذها حتى مؤخرتها.

كما نشرت شمس الكويتية صورة جريئة أيضاً، ظهرت فيها جالسة على كرسي مرتدية فستاناً من الساتان الناعم أبرزت فيه جمالها وسيقانها.

وكعادتها في التحدي وعدم الاكتراث بما يقال عنها، أطلّت شمس الكويتية مرة أخرى من أحد الكافيهات وهي تحتسي الشاي.

وظهرت شمس الكويتية مرتدية شيميز أبيض شفافاً مفتوح الصدر، وبونيه أزرق ملفوفاً بوشاح أبيض كتب عليه: “على راسي ريشة”.

آخر الأعمال الفنية للفنانة شمس الكويتية

طرحت شمس الكويتية مؤخراً عبر قناتها على اليوتيوب، كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “يا متعلم”، وكالعادة اثارت ضجة واسعة بسبب ظهورها الجريء حسب وصف الجمهور.

وكليب “يا متعلم” غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى.

شمس الكويتية في مسلسل سره الباتع

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد شاركت مؤخراً في مسلسل “سره الباتع”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2023، وهو من اخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

ومسلسل “سره الباتع”، دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.