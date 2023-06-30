الداخلية توضح أسباب الحريق الذي اندلع بحوش القنصلية الروسية في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، عن أسباب الحريق الذي اندلع مساء أمس في حوش القنصلية الروسية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.



وأفاد مركز الإعلام الأمني عن مصدر أمني قوله، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق نجم عن اشتعال كومة من الأشجار اليابسة، بما في ذلك أشجار السيسبان والنخيل، في حوش القنصلية.



وأوضح المصدر أن هذه الأشجار اليابسة تكرر فيها الحرائق بشكل متكرر في السابق.



وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني تعاملت مع الحريق فور اندلاعه وسيطرت عليه، وتم إخماده دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.



