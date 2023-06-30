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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..باحث سعودي في ما وراء الطبيعة يكشف مفاجأة: آدم كان يعرف الإنجليزية والفرنسية

قال الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، إن الأسماء كلها التي علمها الله عزوجل لآدم تشمل جميع اللغات. وأضاف الزحيفي، خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك" :" يعني لو تقول أحمر بالعربية، ريد بالإنجليزية، روج بالفرنسية، آدم يعرف هذه الأسماء كلها، كما أصل اللغات في العالم "العربية". https://t.co/x9kEGT3sgY بقية التفاصيل في الاسفل

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