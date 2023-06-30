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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية يوم الجمعة ثالث ايام عيد الاضحى الموافق 30 يونيو2023

استقرت أسعار الذهب وعيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 23 يونيو 2023 رغم تراجع أسعار الذهب على المستوى العالمي بالتزامن مع قرار الفيدرالى الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون ضريبة بقية التفاصيل في الاسفل الذهب عيار 24 231.07 ريال $61.60 الذهب عيار 22 211.81 ريال $56.47 الذهب عيار 21 202.18 ريال $53.90 الذهب عيار 18 173.30 ريال $46.20 الذهب عيار 14 134.79 ريال $35.93 الذهب عيار 12 115.53 ريال $30.80 الذهب عيار 10 96.28 ريال $25.67 أونصة الذهب 7.186.13 ريال $ 1.915.71

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