شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-6-2023 في ثالث أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-6-2023 في ثالث أيام عيد الأضحى
سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك
وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بقية التفاصيل في الاسفل
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
وحقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك مصر
وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
أما سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، بلغ مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
واستقر سعر
الريال السعودي
أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان
ومازال سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، مستقرًا عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
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