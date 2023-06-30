شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-6-2023 في ثالث أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-6-2023 في ثالث أيام عيد الأضحى

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

أما سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، بلغ مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر

الريال السعودي

أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

ومازال سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، مستقرًا عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.