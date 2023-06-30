شكرا لقرائتكم خبر عن صور مذهلة ومواصفات خيالية لسيارة "ميتسوبيشي باجيرو".. ومفاجأة بشأن سعرها في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صور مذهلة ومواصفات خيالية لسيارة "ميتسوبيشي باجيرو".. ومفاجأة بشأن سعرها في السعودية

سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 هي إحدى السيارات الفاخرة ومن إنتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات، كما تعمل بنظام الدفع الرباعي وتشبه موديل أوتلاندر وتشتهر بالقوة والمتانة، وهذا ما يجعلها مفضلة في دول الخليج والمملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات والكويت، لذا دعونا نقدم لكم في هذا التقرير مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 وسعرها فيما يلي تابعونا.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023

يوجد تشابه كبير بين مواصفات السيارة من الخارج مع موديل السيارة السابق، ولكن يوجد فرق في تقنيات السيارة من الداخل من حيث السرعة والأدوات وسعة البنزين وغيرهم الكثير من المواصفات تتلخص في النقاط الآتية:

بقية التفاصيل في الاسفل

محرك السيارة توربيني مهجن

قوة المحرك 180 حصان

طاقة كهربائية 135 واط

تدعم السيارة محركات جديدة من الديزل.

وسائل الأمن والأمان في سيارة باجيرو 2023

تنجح دائما الشركة اليابانية في الحصول على أعلى جودة لسلامة الركاب، حيث تأتي سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالمواصفات الآتية:

تحتوي السيارة على نظام تحذير عند مغادرة المسار على الطريق.

نظام فرامل يعمل تلقائي في الطوارئ.

مزودة بكاميرا وحساسات أمامية.

وسائد هوائية لجميع المقاعد تصل حتى سبع وسائد هوائية.

مراقبة النقطة العمياء من جانبي السيارة.

تقنية دعم المكابح.

التصميم الداخلي للسيارة باجيرو 2023

تحتوي السيارة على سبع مقاعد بالجلد الفاخر.

شاشة معلومات وتعمل بتقنية اللمس.

منافذ usb.

أنظمة تشغيل أبل كاربلاي أو أندرويد أوتو.

تدعم السيارة الاتصال بالبلوتوث.

8 مكبرات صوتية.

ذات شكل جذاب من الخارج

تحتوي السيارة على كافة الوسائل الترفيهية والأمان.

كما تحتوي السيارة على شاشة ذكية للترفيه.

تقترن السيارة نظام أندرويد وآبل.

مزودة السيارة بتكييف بتكنولوجيا ذكية لكي يتمكن المستخدم بتوصيل الهاتف مباشرة بالسيارة.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 في السعودية

تتواجد السيارة بالأسواق بسعر 46000 دولار وهذا يعادل 128000 ريال سعودي. كما تتواجد السيارة في الإمارات العربية المتحدة بسعر 98000 درهم إماراتي بدون ضريبة.