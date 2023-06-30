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عدن - ياسمين التهامي - علامات الساعة تظهرفي السعوديةبعد قيام طفل لم يتجاوزالشهربالمشي وهويرتدي البشت والجلباب السعودي

استعرضت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية سارة الودعاني، أناقة مولودها الثالث سليمان الذي لم يتم شهرا من عمره بعده، وهو يرتدي البشت والجلباب السعودي.

وبعد نحو أسبوعين من ولادته في منتصف يونيو الجاري، احتفلت سارة الودعاني بمولد ابنها سليمان، وألبسته جلبابا باللون الأبيض ومن فوقه بشت أسود اللون بكنار ذهبي.

سليمان الصغير ظهر مع والده في مقطع متداول وهو يتلقى هدايا بمناسبة ميلاده، عبارة عن عملات ورقية وضعها المهنئون في يده وملابسه.

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وقال البعض إن سليمان ابن سارة الودعاني يشبهها كثيرا ويحمل نفس ملامحها، حيث ظهر ووالده يمسك به في استقبال الضيوف، لينظر لهم المولود بنظراته البريئة، بينما طالب والده الضيوف بعدم تقبيله.

وتفاعل عدد من النشطاء مع فيديو ابن سارة الودعاني الصغير بالبشت والجلباب، وانقسمت الآراء بين مؤيد لهذا التصرف ومعارض، حيث أكد البعض أن سارة تسيء استخدام قنواتها الاجتماعية بتصوير طفل رضيع لا يملك قراره.