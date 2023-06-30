شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت سعودياً وتقدم لوظيفة ما .. فاحذر ارتداء هذه الملابس فإنه سيتم رفضك في الحال ولن يتم قبولك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت سعودياً وتقدم لوظيفة ما .. فاحذر ارتداء هذه الملابس فإنه سيتم رفضك في الحال ولن يتم قبولك !

تكثر طلبات واحتياجات التوظيف في هذه الفترة الحالية في كل البلدان حول العالم ، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، إذ تهتم المواقع الإخبارية الحالية بأخبار الوظائف وتلاقي رواجاً كبيراً عليها، ومما لاشك به أن العديد من الشباب يبحثون عن كيفية قبولهم في الوظائف التي يتقدمون عليها

وبهذا الخصوص قال خالد الحربي مختص الموارد البشرية أنه يتم رفض المتقدمين غالباً إذا كان يرتدي ملابساً غالية أو مبالغٌ فيها، ويتم النظر إلى من يرتدي ساعة بقيمة نصف الراتب إلى أنه ليس محتاجاً حقيقياً للوظيفة، وأنه يبحث عن وظيفة فقط لامضاء بعض الوقت أو لقتل الملل

وأكد أن التحضير الجيد قبل حضور المقابلة سر من أسرار النجاح، فيحرص المتقدم على أن يكون لديه فكرة عامة وعميقة قليلاً عن الشركة التي يتقدم إليها، وعن مجال العمل الذي سيعمل به أو يتقدم له

بقية التفاصيل في الاسفل

وأوضح أن تكون إجابات المقابلة عامة وبلغة قريبة للناس وليست بمفردات معقدة وبليغة إلا إذا كانت مقابلة لها علاقة باللغة أو ما شابه ذلك

ماهي المقابلات الشخصية ؟

تعرف بأنها لقاء يحدث بين الموظف والمسؤول عن التوظيف في أي جهة أو شركة أو مؤسسة من أجل التعرف على صفات ومهارات المتقدم للوظيفة ومعرفة إلى أي مدى تتناسب مع المنصب الشاغر، وكذلك يتعرف من خلالها الشخص الباحث عن وظيفة على مميزات الشركة وكل ما يتعلق ببيئة العمل، وطبيعة الوظيفة التي يقبل عليها من كل الجوانب.

كيف أنجح في المقابلات الوظيفية الشخصية ؟

هناك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تتبعها حتى تنجح في المقابلات الشخصية وتحقق النتيجة المرجوة منها، سواء كانت مباشرة أو عبر الهاتف أو عن بعد ومنها ما يلي:

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1ـ أظهر ثقتك بنفسك

قبل الذهاب للمقابلة تذكر دائمًا أنه لو لم يتم قبولك في هذه الوظيفة فلن تكون نهاية العالم، عليك أن تترك القلق وأن تبسط الأمور على نفسك.

2ـ لا تحاول تمثيل معرفة كل شيء والتحدث بما لا تعرف إجابته

من المتوقع أن يتم طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمجال وظيفتك، بعضها قد تعرف إجابته وبعضها الآخر لا، يجب عليك عدم تقديم أي إجابة لست متأكدًا منها.

3ـ نتناقش معهم لكن لا تجادلهم واعرف متى تتوقف عن النقاش

قد تجد في المقابلات الشخصية بعض الأسئلة الخلافية التي يطرحها المحاور للتعرف على طريقة تفكيرك، حاول أن تعرض وجهة نظرك بأسلوب نقاش مهذب وتجنب الجدال غير المفيد.

4ـ الحفاظ على مهارات الاتصال الفعالة

يجب عليك بين الحين والآخر تعزيز مهارات اتصالك مع الآخرين، حيث أنها تساعد بشكل كبير في اجتيازك لبعض المقابلات الشخصية.

5ـ التسويق لنفسك بأفضل شكل

قد تمتلك مهارات متميزة للغاية تؤهلك للحصول على الوظيفة لكنك لا تعرف كيف تبرزها لمن يجري معك مقابلة شخصية