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عدن - ياسمين التهامي - "رحلة القرب من الله".. باكستاني يقطع 5400 كلم سيرا على الأقدام لأداء مناسك الحج (فيديو)

تمكن شاب باكستاني يدعى عثمان أرشد من الوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حيث قطع آلاف الكيلومترات سيرا على الأقدام حتى بلغ المملكة.

وبدأ عثمان أرشد رحلته قبل 8 أشهر، حيث قطع 5400 كلم، من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة، وقال "إن رحلته كانت طويلة جدا وإنه واجه خلالها العديد من الصعوبات".

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وأفاد عثمان بأن الرحلة استغرقت 6 أشهر و13 يوما، حيث وصفها بـ"رحلة القرب من الله".

وأضاف الحاج بالقول "لكن ما جعلني أكمل رحلتي هي أن وجهتي كانت أجمل، وأنني أتشوق لرؤية الكعبة وزيارة قبر النبي محمد".

وبعد وصوله وأدائه مناسك الحج، صرح بأن كل الصعوبات التي واجهته لم تكن تساوي شيئا.