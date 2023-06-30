شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 23% على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية أفضل هواتف عام 2023 الفلاج شيب مع سلسلة S الرائدة سواء من ناحية التصميم الجذاب أو الإمكانيات والأداء المذهل، وتصل إلى ذروة أحدث التقنيات مع طراز ألترا الذي يتصدر النطاق، تجد كاميرا بدقة 200 ميجابيكسل ومعالج كوالكوم قوي للغاية وسريع الاستجابة وعمر بطارية لا يقارن بالإضافة طبعا إلى الشاشة التي تنبض بالألوان والحياة.

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا للبيع على موقع أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل إلى 23% من سعره الأصلي، وأصبح حاليا يباع بسعر 3998 ريال سعودي فقط، وذلك مع نسخة سعة التخزين 256 جيجابايت روم. إليك كافة تفاصيل الجاهز في السطور القادمة.

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مواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Ultra

يأتي مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، دقة قياس 1440x3088 بيكسل، كثافة بيكسلات 500 بيكسل لكل بوصة، درجة سطوع 1200 بشكل قياسي، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 89.9% مع زجاج حماية واقي من Corning Gorilla Glass Victus 2

بتم تشغيل جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا من خلال معالج كوالكوم مجموعة شرائح SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 3.36 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 740

تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت روم أو 1 تيرابات.

يستمد جوال سامسونج قوته من وحدة بطاريات مدمجة غير قابلة للإزالة من مادة بوليمر ليثيوم سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 45 وات سلكيا وتصل من 0 إلى 65% خلال 30 دقيقة، مع شحن بقوة 15 وات لاسلكيا و 4.5 وات للشحن العكسي.

يعمل ساموسنج جالاكسي من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1، وزن الإجمالي 234 جم، مع أبعاد طول 163.4 ملم وعرض 78.1 ملم وسمك 8.9 ملم، كما أنه حائز على تصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 ونصف متر لمدة 30 دقيقة.

يأتي جوال سامسونج بإعداد كاميرات مميز للغاية مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، فتحة عدسة واسعة، مزودة بتقنيات multi-directional PDAF, Laser AF, OIS بالإضافة إلى عدسة زووم منظار بدقة 10 ميجابيكسل قادرة على التقريب 10x وهي أيضا بها خاصية تثبيت بصري OIS مع Dual Pixel PDAF وكاميرا ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تقريب تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل.

يأتي جوال سامسونج مع كاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مزودة بتقنيات Auto-HDR, HDR10+ و Dual Pixel PDAF.