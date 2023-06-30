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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يذهب لزيارة أخته المريضة بشكل مفاجئ وعندماوصل الى المستشفى تلقى أكبر صدمة في حياته

اكتشف شاب سعودي مفاجأة صادمة عندما قرر زيارة أخته الممرضه إلى مقر عملها في أحد مستشفيات الرياض، ليكتشف هناك أن أخته ليست كما يظنون بها وأنها قد فعلت شيئاً معيب ومخجل بالسر.وبدأت تفاصيل القصة التي نشرتها قناة “أسرارهم” على اليوتيوب، عندما تفاجأ الشاب بوالدته تزوره في شقته في وقت متأخر من الليل وهي مرتبكة وخائفة وتطلب أنه يجلس معها في غرفة منفصلة بعيداً عن زوجته لتخبره بما يدور في بالها ويشغل تفكيرها.يقول الشاب أنه قلق في بداية الأمر، وعلى الفور اخذ والدته إلى غرفة منعزلة وبدأ الاستماع إليها، فأخبرته أنها لاحظت تصرفات غريبة على أخته “منال” التي تعمل ممرضة في أحد المستشفيات، وأنها خلال الفترة الأخيرة ترفض الذهاب إلى الدوام، وإذا ذهبت ترجع وهي خائفة كأن هناك من يلاحقها.طمأن الشاب والدته ووعدها بأنه سوف يكتشف حقيقة الأمر بطريقته الخاصة وطلب منها أن تحافظ على هدوءها أمام أخته وان لا تخبرها بشيء حتى يكتشف الحقيقة.

وفي اليوم التالي، اخذ الشاب اجازه من عمله واتجه الى المستشفى مكان العمل حق منال كانت ممرضه المهم انه وصل ودخل قسم التمريض يشوف زميلاتها سئل احدى الممرضات عن اخته ومابين لها انه اخوها ..كانت زميلتها تدعى امل استقبلته وتبادلوا الحديث سألها عن منال تعرفيها وكيف سمعتها وكذا المهم كانت في البداية متحفظه عن الكلام لكن في الاخير تكلمت بكل شيء وياليتها ماتكلمت!.الممرضه تخبره بأن أخته متزوجه بالسرقالت له اش تبي من منال عندها دكتور يحبها وتحبه وقدهم متزوجين بالسر ومحد يعرف حاول تنسيها ولاتقرب منها …

بقية التفاصيل في الاسفل

يقول الاخ انا انصدمت وحسيت دمي اتجمد في عروقي من كبر الصدمة …يقول ماقدرت اتحمل قلت لها بمشي ومرة ثاني برجعلك …قالت هي وين تروح خذ رقمي يقول اخذت رقمها ومشيت وانا مصدوم اتجهت لبيتنا اذا بي لاحض سيارة واقفه قدام بيتنا اول ماوصلت شافني ومشي مباشرة.الأخ يتلقى صدمة ثانيه قدام

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عندما شفت السيارة واقفه وشفت لشباك بيتنا منال واقفه في الشباك وقفلت ذاك الوقت خلاص حسيت انه في حاجة كبيرة تصير هذا يمكن كان داخل بيتنا والان خرج يقول الاخ موقف لا يمكن ان يتحمله احد يقول دخلت البيت الاقي امي فاتحه الباب قلت لها وين كنتي قبل شوي قالت في الحوش طيب الباب مانفتح قالت اش فيك مافي احد فتحه طيب وين منال منال نايمه والان صحيتها تفطر يقول خلاص انا صرت مجنون الاخ يرجع للمستشفى يبي يشوف الي متزوجها بالسر يقول الأخ عدت للمستشفى و لقيت أمل سألتها عن الدكتور الي متزوجها قالت اسمه عدنان وانه غير متواجد الآن في إجازة وحسيت انه امل مرتبكه مو على بعضها يقول صدفه لقيت زميل لي من ايام المدرسة موظف هناك مشيت معه وسألته عن عدنان قال نعم موجود وتلاقيه في العيادة رقم 7 قال شكرته واتجهت للعيادة ودخلت على الدكتور …كانت صدمة اكبر الاقي هذا الي يدعى عدنان رجل كبير في السن ممكن يتجاوز ال 80 سنه …تكلمت معه وانا في حالة ذهول يادكتور انت متزوج يقول الدكتور تفاجئ وطردني.