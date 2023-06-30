وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على المتهم بمقتل طفلة في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بحادثة قتل الطفلة "حنين"، وإصابة شقيقتها، عشية عيد الأضحى في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي، المدعوم اماراتيًا.

وقالت وزارة الداخلية -في بيان لها- إن الجاني أطلق النار على سيارة تابعة للمواطن إبراهيم سالم عبده؛ ما أسفر عن وفاة الطفلة حنين؛ إثر إصابتها بطلقة نارية في الصدر.

وأرجعت سبب الحادث إلى عنجهية الجاني، واستعراضه بالسلاح وسط الشارع، مؤكدة أنه حُجز؛ تمهيدا لاستكمال ملف القضية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت مصادر محلية قد قالت لـ"يمن شباب نت"، في وقت سابق، إن حادثا مروريا بسيطا حدث بين كلا من "إبراهيم البكري اليافعي وحسين هرهرة اليافعي" في دوار القاهرة بمديرية الشيخ عثمان مساء الثلاثاء.

وحسب المصادر، فقد تطورت إلى مشادة كلامية حدثت بين السائقين لتنتهي بإطلاق "هرهرة" النار من سلاحه الشخصي تجاه سيارة البكري لتقتل ابنته "حنين" (4 سنوات) في حين أصيبت شقيقتها الصغرى "راوية" بجروح بليغة نقلت على إثرها للعناية المركزة.



ولقيت هذه الجريمة الذي أودت بحياة طفلة ونقل أخرى إلى الإنعاش قبل أن ترتديا ملابسهما الجديدة وتعيشا فرحة العيد كبقية الأطفال؛ تنديد واستنكار واسعين في أوسط اليمنيين، الذين عبروا عن صدمتهم وغضبهم تجاه الجريمة التي حولت عيد أسرة الطفلتين إلى ماسأة.