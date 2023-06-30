الماجستير للصحفي "عبدالعزيز المجيدي" من معهد الصحافة بتونس

المنامة - ياسر ابراهيم - نال الصحافي والباحث اليمني عبدالعزيز المجيدي، اليوم الجمعة، درجة الماجستير من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس، بمرتبة حسن جدًا.

وحسب الباحث المجيدي، فقد حملت رسالته الموسومة عنوان "الدبلوماسية الرقمية الصينية الموجهة إلى اليمن" تطبيقا على حساب سفارة بكين على تويتر".

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من الأستاذ الدكتور الصادق الحمامي رئيسًا، وعضوية الدكتور أيمن الزغدودي، وهو المشرف الرئيس على الرسالة، وكذا الدكتور سامي المالكي.

وقال الباحث المجيدي، إن رسالته هي الأولى في موضوعها يمنيًا وتونسيًا، مؤكدا حد اطلاعه "أن الدراسات العربية في هذا المضمار نادرة إن لم تكن منعدمة".