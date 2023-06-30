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عدن - ياسمين التهامي - شاهدة :الاعلامية السعودية لجين عمران تكشف تفاصيل صادمة لمحاولة انتحارها وكيف تم إنقاذها؟

الإعلامية لجين عمران جانبًا من التجارب القاسية في حياتها، منها تجربة زواجها المبكر الذي باء بالفشل ومحاولة انتحارها في عمر الـ 18 عام.

وقالت لجين خلال برنامج Literally me، إنها تزوجت في سن صغير جدًا في عمر الـ 16 عامًا، موضحة أنها ندمت على هذه الزيجة في مرحلة من مراحل حياتها، ولكنها الآن تحمد الله لأنها رزقت بابنها وبنتها، لأن الزيجات التي جاءت بعد ذلك لم تنجب منها.

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وأكدت أن تجربة الانفصال الأولى غيرت في شخصيتها بنسبة 100%، وهي التي أثارت بداخلها تحدي وثورة، وقررت بعدها أن تكمل دراستها وتعمل وتنجح، قائلة: "هذا الانفصال شكل لي تحدي، كل الممنوع وقت زواج صار مرغوب وبإلحاح".

ولفتت إلى أن أول شيء فعلته بعد الانفصال وهي حامل في ابنها، أن ذاكرت للثانوية العامة، قائلة عن المعوقات والصعاب التي كانت تواجهها وتجعلها تبكي، إنها ساهمت في دعم شخصيتها كما جعلت منها شخصية تحب التحدي.

وذكرت لجين، أنها مرت بمرحلة ضعف جعلتها تقدم على الانتحار في عمر الـ18، وأخذت حبوب لإنهاء حياتها، ولكن نجح أهلها في إنقاذها وسارعوا بها إلى المستشفى.

ووصفت لجين مشاعرها بعد إنقاذها من الانتحار، قائلة: "حسيت إني ولدت من أول وجديد، وأن الله أعطاني فرصة جديدة وحياة يجب أن أعيشها بشكل صحيح".

وأعربت عن ندمها لأنها حاولت أن تتخلص من حياتها واصفة تصرفها بأنه مثابة الذهاب للموت بقدميها، خاصة وأنها رأت كيف أثرت بشكل كبيرها في أسرتها الذين بدى عليهم الأسى والحزن جراء فعلتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يستحق أن تتخذ قرار الانتحار من أجله.