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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يؤثق كيف أصبحت بقالة عمه بعد موته لمدة 11 عام.. وماذا كانت تحتوي!!

قام أحد المواطنين بتوثيق لحظة دخوله بقالة عمه التي تم إغلاقها منذ حوالي 11 عاماً، وذلك بواسطة فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المواطن في الفيديو وهو يفتح الباب الحديدي المتهالك للبقالة ويدخل إليها، ويجد صور الملك عبدالعزيز والملك فهد والملك عبدالله رحمهم الله معلقة على الحائط.

كما يظهر في المقطع محتويات البقالة التي تضمنت أدوات مكتبية قديمة وكتب رسائل جوال وأقلام وبريَّات ومذياعًا قديمًا ودفاترًا وألعابًا للأطفال وغيرها.

وقد تم دمج أغنية مناسبة للذكريات بعنوان “عيال حارتنا” للمغني الإماراتي علي بن محمد مع المقطع المتداول.

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