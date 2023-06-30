شكرا لقرائتكم خبر عن عروض العيد.. خصم 39% على جوال هواوي Huawei Nova 9 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عروض العيد.. خصم 39% على جوال هواوي Huawei Nova 9 في السعودية

تقدم شركة "هواوي" مجموعة رائعة من الجوالات في الفئة المتوسطة العليا من خلال سلسلة "نوفا" الشبابية التي تمتاز بخفة الوزن والتصميم العصري.

يتميز جوال هواوي نوفا 9 بتصميمه الأنيق مع ظهر من الزجاج مطلي بطبقتين من الطلاء البراق الذي يتغير تبعا للسقوط الضوئي عليه، مع إطار من البلاستيك، ويتوفر حاليا بخصم 39% على موقع أمازون السعودية.

بقية التفاصيل في الاسفل

يبلغ سعر جوال "هواوي نوفا 9" ما يصل إلى 1,149 ريال سعودي بعد الخصم الكبير عليه، وذلك مع نسخة السعة التخزينية والذاكرة العشوائية 128Gb+8Gb على التوالي. إليك كل تفاصيل الجهاز في السطور القادمة.



مواصفات Huawei nova 9

يأتي مع شاشة عرض OLED داعمة لمليار لون مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 1080x2340 بكسل، كثافة بكسلات 392 بكسل لكل بوصة، معدل التحديث 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 89.9%.

يتم تشغيل جوال هواوي نوفا بواسطة معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM7325 Snapdragon 778G 4G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Adreno 642L.

يحزم الجوال بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 66 وات وتصل من 0 إلى 60% خلال 18 دقيقة فقط و100% خلال 38 دقيقة، نظام التشغيل EMUI 12 ولا يدعم خدمات جوجل.



يأتي الجوال بإعداد رباعي للكاميرا في اللوحة الخلفية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وداعم لتقنية PDAF مع كاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.2, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS.