في 10 محافظات.. 43 ألف يمني يستفيدون من أضاحي هيئة الإغاثة التركية

المنامة - ياسر ابراهيم - وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) لحوم الأضاحي على أكثر من 43 ألف فرد من الأسر الفقيرة في 10 محافظات يمنية.



وقالت منظمة "الوصول الإنساني" (يمنية أهلية) في بيان لها، إنها "نفذت مشروع توزيع لحوم الأضاحي تحت شعار (أفرحهم بأضحيتك) بتمويل من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، حيث استفاد منها نحو 43.200 فرد".



وأوضح رئيس المنظمة، يحيى الدباء، وفق البيان، أنه "تم ذبح 1800 أضحية من الخراف والماعز، وتوزيعها للأسر الفقيرة والمحتاجة ابتداء من يوم النحر وحتى نهاية أيام التشريق الثلاثة".



وأشار إلى أن المنظمة "تولي مشروع الأضاحي أهمية كبرى؛ لما يحققه من إدخال الفرح والسرور على قلوب الأسر المتعففة واليتامى والأرامل خلال أيام عيد الأضحى".



وثمن الدباء "الدعم المستمر من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية لمختلف المشاريع والخدمات الإنسانية والتي نجحت في تلبية جزء مهم من الاحتياجات الماسة في كافة أنحاء اليمن".



وفي سياق متصل، اختتمت جمعية "الهلال الأحمر" التركي، الجمعة، توزيع لحوم الأضاحي على 3 آلاف أسرة يمنية في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، جنوبي البلاد.



وقال رئيس فرع الهلال الأحمر التركي في اليمن إبراهيم عبيد للأناضول، إن الجمعية "اختتمت اليوم توزيع أضاحي العيد على 3 آلاف أسرة في محافظات عدن، وأبين، والضالع".



وبذلك تكون الجمعية قد أتمت مشروع أضاحي العيد الذي انطلق في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفق المصدر ذاته.



وأوضح عبيد، أن "عملية التوزيع تمت بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة (حكومية) وجمعية الهلال الأحمر اليمني".



ودأبت الجمعية التركية منذ اندلاع المعارك باليمن على تقديم مساعدات إنسانية مختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة الأسر الأشد فقرا.

المصدر: الأناضول