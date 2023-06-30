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عدن - ياسمين التهامي - لاعب المنتخب السعودي السابق محمد نور يوجه رسالة نارية للملك سلمان و ولي العهد ويكشف مفاجأة صادمة

كشف لاعب المنتخب السعودي السابق محمد نور عن التسهيلات الكبيرة التي قدمتها المملكة لحجاج بيت الله خلال أدائهم مناسك الحج لهذا العام، موجهاً رسالة شكر للملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



ونشرت

فيديو | لاعب المنتخب السعودي السابق محمد نور: نشكر حكومتنا الرشيدة على الجهود المبذولة في إدارة الحشود.. ولا ننسى رجال الأمن في مواقفهم الإنسانية للحجاج#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/GKJxXPUiiz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 30, 2023

السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر، تصريحات اللاعب السابق محمد نور، والتي قال فيها: “أحب أشكر خادم الحرمين وولي عهده الأمين صراحة على التسهيلات اللي شوفناها ما شاء الله تبارك الله”.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأضاف محمد نور: “أحب أشكر رجال الأمن فردا فردا، ما قصروا صراحة، يعني أنا شايف بعيني، أنا صورت بنفسي مشاهد كيف هما قاعدين يساعدوا الحجاج إنهم يؤدوا مناسكهم بكل يسر وكل سهولة، الله يعطيهم العافية، وهذا ما هو غريب على مملكتنا الحبيبة”.

وأثارت تصريحات محمد نور لاعب نادي اتحاد جدة السعودي السابق، تفاعلا بين مغردين ونشطاء على موقع تويتر.

وأفادت قناة (الإخبارية)، بأن قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة تتأهب في المداخل والمخارج ومنشأة الجمرات لتسهيل تفويج الحجاج”، بحسب (الإخبارية).

ويأتي ذلك فيما يواصل الحجاج رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بمشعر منى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للحجاج.