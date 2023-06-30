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لاعب المنتخب السعودي السابق محمد نور يوجه رسالة نارية للملك سلمان و ولي العهد ويكشف مفاجأة صادمة

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عدن - ياسمين التهامي - لاعب المنتخب السعودي السابق محمد نور يوجه رسالة نارية للملك سلمان و ولي العهد ويكشف مفاجأة صادمة

كشف لاعب المنتخب السعودي السابق محمد نور عن التسهيلات الكبيرة التي قدمتها المملكة لحجاج بيت الله خلال أدائهم مناسك الحج لهذا العام، موجهاً رسالة شكر للملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد الأمير .


ونشرت 

عبر حسابها الرسمي على تويتر، تصريحات اللاعب السابق محمد نور، والتي قال فيها: “أحب أشكر خادم الحرمين وولي عهده الأمين صراحة على التسهيلات اللي شوفناها ما شاء الله تبارك الله”.

 

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وأضاف محمد نور: “أحب أشكر رجال الأمن فردا فردا، ما قصروا صراحة، يعني أنا شايف بعيني، أنا صورت بنفسي مشاهد كيف هما قاعدين يساعدوا الحجاج إنهم يؤدوا مناسكهم بكل يسر وكل سهولة، الله يعطيهم العافية، وهذا ما هو غريب على مملكتنا الحبيبة”.

 

وأثارت تصريحات محمد نور لاعب نادي اتحاد جدة السعودي السابق، تفاعلا بين مغردين ونشطاء على موقع تويتر.

 

 

وأفادت قناة (الإخبارية)، بأن قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة تتأهب في المداخل والمخارج ومنشأة الجمرات لتسهيل تفويج الحجاج”، بحسب (الإخبارية).

 

 

ويأتي ذلك فيما يواصل الحجاج رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بمشعر منى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للحجاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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