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عدن - ياسمين التهامي - امر ملكي صارم يقسم ظهر نساء السعودية لن يستطيعوا القيام بهذا الشئ الذي اعتادوا عليه.. !

سمح نظام التأمين الاجتماعي للمرأة بالحصول على معاش الشيخوخة عند سن الخامسة والخمسين ، وقدمت فترة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات, حصلت المرأة على معاش تقاعدي في سن الخامسة والخمسين.

من المهم أن نلاحظ أنه كانت هناك تحديثات تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق بأنظمة وثائق السفر والظروف المدنية والعمل والضمان الاجتماعي.تم استكمال الموافقات الخاصة بتحديث سياسة التوظيف الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / 51 بناءً على ما يلي: اولا الموافقة على تعديل تعريف العامل المنصوص عليه في المادة 2 وفقا للنص التالي:-

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“كل فرد – رجلاً كان أو امرأة – يعمل للصالح ، يعمل تحت إشرافه أو إشرافه على أجره ، وإذا كان هذا بعيدًا عن ساعات عمله”.ثانياً ، السعي إلى تعديل المادة 3 ليصبح نصها كما يلي: “العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد وجود المحددات والقواعد الواردة أعلاه في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تفرقة على أساس الجنس أو الإعاقة.

أو العمر أو أي نوع آخر من المقارنة سواء أثناء تنفيذ العمل أو أثناء العمل.

التوظيف والنشر والترويج. ثالثاً: الحصول على الموافقة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة 74 بما يتوافق مع النص على النحو التالي

بلغ الموظف سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، ما لم يتفق الطرفان على استلام امر ملكي هام لكل السيدات في المملكة العربية السعودية.