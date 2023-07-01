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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. طفل بملابس الإحرام يلفت الأنظار أثناء أداء مناسك الحج في مشعر منى في السعودية

وثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية لقطات لابتسامات طفل خلال موسم الحج، ما جعله يلفت الأنظار. وأظهر الفيديو الطفل وهو يرتدي ملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج في مشعر منى، وابتسم أكثر من مرة، في مشهد يعكس أجواء الفرحة والسعادة خلال الحج. بقية التفاصيل في الاسفل وحظي المقطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع ، وتضمنت التعليقات عبارات الإعجاب بالطفل. فيديو | "براءة الأطفال في أطهر البقاع" بعمر 11 شهرًا، ابتسامات لأصغر حاج في موسم حج هذا العام https://t.co/SAKWb47MPy

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