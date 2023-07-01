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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1يوليو2023 في البنوك المصرية

حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: بقية التفاصيل في الاسفل سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي: وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة الاسلامي يعرض بنك البركة سعر الريال السعودي اليوم بقيمة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على مستوياته عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

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