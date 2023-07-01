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عدن - ياسمين التهامي - حاج يخطف الأنظار بزيه المصنوع من جلد النمورفي السعودية – فيديو

خطف حاج من جنوب إفريقيا الأنظار في مكة المكرمة بزيه المصنوع من جلد النمور، حيث لقبه الحجاج بصائد النمور. وقال الحاج داود أنه من بين ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، معرباً عن سعادته وفرحته بأدائه للحج، كما وجه الشكر لله عز وجل ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – . بقية التفاصيل في الاسفل وأضاف الحاج داود أن ردائه خاص بقبيلة زولو في جنوب إفريقيا ، وهو يمثل النمور وهناك أناس يصطادون هذه الحيوانات ويصنعون من جلدها الأزياء. https://t.co/Ox96KzpG2o

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