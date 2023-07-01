الجامعة البهائية تحمل الحوثيين مسؤولية حياة أحد أتباعها المختطفين

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت الجامعة البهائية مليشيا الحوثي بالافراج عن أحد أتباعها المختطف لدى الجماعة من أكثر من شهر في العاصمة صنعاء.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الجامعة البهائية ومندوبة الجامعة لدى الأمم المتحدة "باني دوجال" إن حياة المختطف "أحمد الملاحي" في خطر بعد تدهور حالته الصحية في الحجز، داعية إلى الإفراج عنه ومعالجته قبل فوات الأوان.

وحملت دوجال الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة الملاحي.

وكانت مليشيا لحوثي اختطفت في الخامس والعشرين من مايو الماضي 17 شخصا من الطائفة البهائية بينهم 5 نساء، عقب اقتحام تجمع سلمي في صنعاء.

