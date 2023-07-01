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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. فريق جراحي ينقذ حياة حاج جزائري في عملية استمرت 4 ساعات

تمكن فريق جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهاب حاد وغرغرينا. وقالت وزارة الصحة السعودية إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى، حيث استمرت منذ ثلاثة أيام مع ارتفاع في درجة حرارته وشعوره بالغثيان. بقية التفاصيل في الاسفل وأضافت أن إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري بين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن. وذكرت الوزارة أن فريق الجراحة استدعي على الفور، ليحول المريض إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار، حيث أفادت بأن الأمر استدعى التحويل للشق الجراحي، نظرا لوجود التصاقات شديدة وغرغرينا في جدار المرارة، التي استئصلت في عملية استمرت أربع ساعات، ومن ثم جرى متابعة الحالة بقسم الجراحة حيث مازال المريض تحت الرعاية الطبية.

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