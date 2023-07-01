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عدن - ياسمين التهامي - شاهد:أفخم فئة من سيارة"تويوتا كراون" الجديدة 2023 في السعودية.. والكشف عن سعرها شامل الضريبة

كشف المختص في عالم السيارات عبدالرحمن الخالدي عن وصول سيارة ماقيستا أفخم فئة من نوع كراون ذات الدفع الرباعي ومحركها الأقوى 2400 سي سي تربو هجين 344 حصان مع قير أوتوماتيك 6 سرعات مطور، وسعرها 230 ألف ريال تقريبا شامل الضريبة .

وقال خلال مقطع فيديو : السقف بانورامي لكنه لا يفتح مقدمتها بإضاءات فول إل إي دي مع 4 حساسات امامية " وتابع : " السيارة فيها تحديد مسار ورادار وجنوت مقاس 21 إنش مع إشارات بالمرايا وكاميرات محيطية 360 درجة وتعمل مسح على المنطقة السفلى.

بقية التفاصيل في الاسفل



وأضاف : تتمتع السيارة بدخو لذكي من المنافذ الأربعة وأبوابها فيها خاصية الشفط وإضاءتها الخلفية فول إل إي دي ، والشنطة الخلفية كهربائية " .

وأشار إلى أن السيارة تتمتع بخاصية النقطة العمياء والمقاعد جلد متاحة باللونين الأسود والبيج، كرسي السائق والراكب بحركة كهربائية وبها بروجيكتور مع ستارة خلفية كهربائية وفتحات تكييف ومنافذ تايب سي ونظام صوتي جي بي إل .