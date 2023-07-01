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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: طفلتان سعوديان تعدان “المفطح” وتثيران الإعجاب على مواقع التواصل

لقي مقطع فيديو حاز على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاتين صغيرتين تعدان “المفطح”، رواجًا واسعًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”. ووثق الفيديو، لحظة إعداد الفتاة للخبز، على صاج الموقد، وتابعت الفتاة تجهيز المفطح، بصب المرق على الخبز. بقية التفاصيل في الاسفل وأوضح الفيديو، الفتاتين تخرجان المفطح من إناء كبير، كان قد أعد فيه المفطح سابقًا، ووضعه على الخبز بعد صب المرق عليه، ومن ثم تجهيزه بالتوابل والمكسرات. pic.twitter.com/80F5NhFWDA — Baher Esmail (@EsmailBaher) June 21, 2023

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