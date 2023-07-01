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عدن - ياسمين التهامي - سعودية ثرية جدا وفائقة الجمال تبحث عن مقيم للزواج وستتكفل بكل المصاريف مقابل هذاالشرط البسيط

أعلنت سيدة سعودية من خلال تغريدة لها على تطبيق "تويتر"، أنها ترغب في الارتباط برجل يحبها فعلًا ويقبل شروطها، ووضحت أنها تملك مئة مليون ريال سعودي.

وانهالت الخطاب وطلبات الخطبة على السيدة السعودية، من جنسيات عربية مختلفة، بعد معرفتهم مدى ثروتها!

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وذكرت الدكتورة نور-سيدة أعمال سعودية- أنها ورثت عن والدها المرحوم مبلغًا كبيرًا هو مئة مليون ريال سعودي، فضلًا عن امتلاكها شركة تقوم بإدارتها.

وبينت من خلال تغريدة على تويتر أنها تريد رجل صادق وجاد، حتى يتزوجها، وينجبا طفل، حيث أنها لا تمتلك أطفال، وترغب في ذلك بشدة.



يذكر أن هذه السيدة ليست السعودية الوحيدة التي تعلن عن رغبتها في الزواج، وكانت سيدة سعودية أخرى قد اتصلت بمجلة رؤى السعودية وعرضت مبلغ خمسة مليون ريال سعودي لمن يتزوجها

وأوضحت أنها مطلقة، وأن لديها بعض الشروط ستعرضها على من سيتقدم للزواج بها.

وتعد نسبة العنوسة في المملكة أحد أسباب هذه الظاهرة، حيث تبلغ نسبتها بين النساء 10٪.