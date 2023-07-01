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عدن - ياسمين التهامي - تحذير عاجل من المرور السعودي برفع قيمة هذه المخالفة الشائعة بين السائقين الى 6 الف ريال

تحت وسم “الوقايةأمان”، حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من المراوغة بين المركبات، مشيرة إلى أن المراوغة “تُفقد السيطرة على المركبة وتسبّب حوادِث فُجائية”. كما شددت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على قائدي السيارات بضرورة الابتعاد عن المراوغة بسرعة بين السيارات والالتزام بتنظيمات السير على الطرق. بقية التفاصيل في الاسفل وأوضحت الإدارة مخاطر المراوغة بسرعة بين السيارات، وهم كالتالي: مخالفة للأنظمة المرورية.

تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.

ترفع نسبة وقوع الحوادث.

تزيد صعوبة التحكم بالسيارة.

وأوضحت إدارة “المرور”، عبر حسابها على “تويتر”، أن المراوغة المرورية مخالفة، مبينة أن غرامتها المالية تراوح بين 3 و6 آلاف ريال

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