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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ثور هائج يتجول داخل حي سكني في السعودية.. وينطح أحد الأشخاص ويطرحه أرضاً

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يتجول في شارع داخل حي سكني في إحدى محافظات المدينة المنورة. وأظهر الفيديو الثور الهائج، يركض مسرعا في أحد الشوارع، وتوجه ناحية 3 أشخاص وتسبب في إصابة أحدهم حيث نطحه وأسقطه أرضا. بقية التفاصيل في الاسفل وقال ناشر الفيديو أنه تم السيطرة على الثور بعد انطلاقه من عمالة وافدة. وتابع: " جابوه عيدية وأذى الناس في الشوراع ، أطرحوه وذبحوه النشاما". https://t.co/xMXdLa1Ocz

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