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شاهد.. لاعب الاتحاد السعودي عبدالرحمن العبود يوزع أموالا على عمال محطة وقود في العيد

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لاعب الاتحاد السعودي عبدالرحمن العبود يوزع أموالا على عمال محطة وقود في العيد

 أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود وهو يقوم بتوزيع أموالا "عيدية" لعمال محطة وقود.

وأبان الفيديو العبود وهو داخل سيارة في محطة الوقود وبعد تزويد السيارة بالبنزين أخرج أموالا ووزعها على عاملين وهم يتبادلون مقولة "عيد مبارك".

وبعدها وجهوا له الشكر على العيدية فرد عليهم العبود "عفوا حبيبي".

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بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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