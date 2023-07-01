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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لاعب الاتحاد السعودي عبدالرحمن العبود يوزع أموالا على عمال محطة وقود في العيد

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود وهو يقوم بتوزيع أموالا "عيدية" لعمال محطة وقود. وأبان الفيديو العبود وهو داخل سيارة في محطة الوقود وبعد تزويد السيارة بالبنزين أخرج أموالا ووزعها على عاملين وهم يتبادلون مقولة "عيد مبارك". وبعدها وجهوا له الشكر على العيدية فرد عليهم العبود "عفوا حبيبي". https://t.co/rZRL33cxnp بقية التفاصيل في الاسفل

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