شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: مذيعة روسية حسناء أعلنت إسلامها بسبب السعودية.. لهذا السبب الغير متوقع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد: مذيعة روسية حسناء أعلنت إسلامها بسبب السعودية.. لهذا السبب الغير متوقع!!

أعلنت مذيعة روسية عن اعتناقها الإسلام، وذلك بسبب تجربة إيجابية عاشتها في المملكة العربية السعودية، حيث استوحت إعجابها بالضيافة الكريمة من شخص سعودي استقبل عدداً كبيراً من الأشخاص وأحسن ضيافتهم، ما دفعها للتعرف أكثر على الثقافة السعودية والإسلام. بقية التفاصيل في الاسفل وبعد قراءتها للمزيد عن السيرة النبوية والإسلام، قررت الإعلان عن إسلامها. مذيعة روسية أعلنت إسلامها بسبب كرم الضيافة والتعرّف على الثقافة السعودية



- فهد المطيري#حج_1444#بسلام_آمنين#الرسالة pic.twitter.com/H7XHmaywCm — قناة الرسالة (@alresalahnet) June 25, 2023

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مذيعة روسية حسناء أعلنت إسلامها بسبب السعودية.. لهذا السبب الغير متوقع!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.