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شاهد: مذيعة روسية حسناء أعلنت إسلامها بسبب السعودية.. لهذا السبب الغير متوقع!!

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: مذيعة روسية حسناء أعلنت إسلامها بسبب السعودية.. لهذا السبب الغير متوقع!!

أعلنت مذيعة روسية عن اعتناقها الإسلام، وذلك بسبب تجربة إيجابية عاشتها في المملكة العربية السعودية، حيث استوحت إعجابها بالضيافة الكريمة من شخص سعودي استقبل عدداً كبيراً من الأشخاص وأحسن ضيافتهم، ما دفعها للتعرف أكثر على الثقافة السعودية والإسلام.  

 

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد قراءتها للمزيد عن السيرة النبوية والإسلام، قررت الإعلان عن إسلامها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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