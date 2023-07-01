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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو يحبس الانفاس لحظة اشتعال النيران في سيارة جيب لاندكروزر في السعودية لهذالسبب

وثق مواطن لحظة اشتعال النيران في سيارة جيب لاندكروزر، وأرفق الفيديو بتعليق: "الحمدلله على كل حال". بقية التفاصيل في الاسفل وأظهر الفيديو، نشوب حريق في السيارة المتوقفة داخل فناء منزل، فيما تم الاستعانة بالدفاع المدني لإخماد النيران. وأبان الفيديو، تعرض السيارة لتلفيات جسيمة بسبب الحريق، ويرجح أن شاحن جوال انفجر بداخل المركبة، ما تسبب في اندلاع الحريق. https://t.co/Pn11F7iq72

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