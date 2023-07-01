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عدن - ياسمين التهامي - البنك الإسلامي السعودي يوفر 25 وظيفة في مختلف التخصصات.. لا يشترط الخبرة (تفاصيل)

اعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، توفير وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية بالإضافة لبرنامج تدريب للطلاب والخريجين في مختلف المجالات – بمدينة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: التخصصات المستهدفة:

– المالية.

– القانون.

– محاسبة.

– الهندسة.

– الاقتصاد.

– سكرتارية.

– إدارة عامة.

– إدارة مكتبية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة الصحية

– العلاقات العامة

– العلاقات الدولية

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– وأخرى. بقية التفاصيل في الاسفل الوظائف الشاغرة: 1- منسق تنفيذي.

(Executive Coordinator) 2- مدير الشؤون القانونية.

(Principal, Legal Affairs (ICD)) 3- مدقق رئيسي لتقنية المعلومات.

(Lead IT Internal Auditor) 4- أخصائي التخطيط والميزانية.

(Planning & Budget Specialist) 5- مسؤول مشتريات.

(Global Lead Procurement Officer) 6- اخصائي الأداء المؤسسي.

(Lead Corporate Performance & Results Specialist) 7- مدير خدمات الموارد البشرية.

(Manager HR Service Center) 8- مدير البرامج الرائدة.

(Manager, Flagship Programs (Trade Development)) 9- أخصائي أول مركز الابتكار.

(Senior Innovation Hub Specialist) 10- أخصائي أول حوكمة المشتريات.

(Senior Procurement Governance and Complaints Handling Specialist) 11- رئيس قسم الأفراد والتطوير التنظيمي.

(Division Head People and Organizational Development (ICD)) 12- أخصائي الإدارة الاستراتيجية.

(Senior Strategy Management Specialist) 13- أخصائي رئيسي الإدارة الاستراتيجية.

(Lead Strategy Management Specialist) 14- أخصائي تمويل إسلامي.

(Senior Islamic Finance Specialist) 15- مدير مساعد استراتيجية الموارد البشرية والتخطيط.

(Associate Manager, HR Strategy & Planning) 16- أخصائي محاسبة وتقارير.

(Accounting & Reporting Specialist) 17- محلل مالي.

(Financial Analyst) 18- أخصائي أول لحلول المعلومات.

(Senior Information Solutions Specialist) 19- أخصائي النشر الإلكتروني.

(Senior E-Publishing Specialist) 20- أخصائي أول الحلول الذكية.

(Senior Smart Solutions Specialist) 21- أخصائي تطوير الأعمال.

(Senior Business Development Specialist) 22- خبير اقتصادي.

(Lead Economist) 23- برنامج تدريب للطلاب و الخريجين 2023م.

(Internship 2023 Quarter 1) طريقة التقديم: للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقع البنك الرسمي: – رابط التقديم: ( اضغط هنا ) * يرجى تحديد قسم (Saudi Arabia – Jeddah).

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