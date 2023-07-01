شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية طلبت من زوجها أن يقول لها كلمة "آسف" لتنقذه من السجن لكنه رد عليها بطريقة صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية طلبت من زوجها أن يقول لها كلمة “آسف” لتنقذه من السجن لكنه رد عليها بطريقة صادمة

أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من مشهد تمثيلي قديم يجسد عناد ومكابرة زوج سعودي اختلف مع زوجته ورفض ان يعتذر لها او يقولها لها “آسف” حتى لو كان ثمن ذلك الرفض دخوله السجن. وفي بداية المشهد ظهر الزوج وهو يتسلق سور المنزل بعد ان اغلقت عليه زوجته الباب، لكنه عندما وصل إلى أعلى السور صادف مرور دورية للشرطة، فطلب منه الضابط النزول من على السور. بقية التفاصيل في الاسفل حاول الزوج ان يوضح للشرطي أنه يتسلق سور منزله، فطلب منه الشرطي أن يثبت صحة قوله وأن يدق جرس الباب ويطلب من أهله في الداخل ان يفتحوا له. قام الزوج بكل ثقة يدق جرس الباب، وعندما شاهدت زوجته عبر كاميرات المراقبة تواجد الشرطة عند الباب، ارادت أن تعاقب زوجها بشكل أكبر، فردت عبر سماعة الباب وقالت لزوجها انه غلطان وان هذا ليس منزله. زاد شكوك الشرطة حول الزوج، وبالصدفة مر أحد الاطفال من جوارهم، فتنفس الزوج الصعداء ونادى على الطفل ليشهد معه أمام الشرطة أن هذا منزله فعلاً، لكن الطفل تذكر أنه كان يلعب في يوماً من الأيام فطارت الكرة إلى حوش منزل هذا الزوج، فقام بتقطيعها على الفور، فأستغل الطفل الفرصة للإنتقام من هذا الزوج وقال للشرطة أنه لا يعرفه. زاد جنون الزوج، وعاد له الأمل من جديد عندما مر أحد عقال الحي، فظن الزوج أنه قد نجا من المأزق ونادى على ذلك الشخص وقال له أخبر الشرطة أن هذا منزلي، لكن هذا الشخص تذكر أيضاً أن هذا الزوج منعه ذات يوم من أن يوقف سيارته بجوار منزله، فأستغل الفرصة للإنتقام وقال للشرطة أنه لم يشاهده في الحي من قبل.

كانت هذه تفاصيل خبر سعودية طلبت من زوجها أن يقول لها كلمة "آسف" لتنقذه من السجن لكنه رد عليها بطريقة صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.