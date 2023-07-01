شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 1 يوليو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 1 يوليو 2023

ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 1 يوليو 2023 ، مقارنة بأسعار أمس ، حيث سجلت اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم ، للجرام عيار 21 ارتفاعا ليصل الي 202.66 ريال. عيار 22 نحو 212.30 ريال بقية التفاصيل في الاسفل عيار 21 نحو 202.66 ريال عيار 18 نحو 173.70 ريال عيار 14 نحو 135.10 ريال الأوقية 7203 ريال الجنيه الذهب نحو 1621 ريال

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