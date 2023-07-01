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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تسعدقلوب العالمين العربي والإسلامي بتأشيرة دخول جديدة بشروط ميسرة وتكاليف منخفضة

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لخدمة زوار الحرمين الشريفين، من خلال إصدار خدمات من شأنها تسهيل إجراءات الحج والعمرة. أعلنت المديرية العامة للجوازات بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ. بقية التفاصيل في الاسفل وتتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.مفاجأة ضخمة .

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