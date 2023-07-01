عدن.. انفجار مخزن للذخيرة في معسكر الشعب وإصابة ثلاثة أشخاص باصطدام مدرعة بدراجة نارية

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت العاصمة المؤقتة عدن، السبت، انفجارات هائلة إثر ماس كهربائي في مخزن للذخيرة في مديرية البريقة بالمدينة الساحلية جنوبي اليمن.



وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت"، إن انفجارات ضخمة دوت في معسكر قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة الشعب واستمرت نحو ساعة ونصف.



وبحسب إعلام المجلس الانتقالي، فإن الانفجارات ناتجة عن ماس كهربائي في مخزن للذخيرة، مؤكدا عدم حدوث أي خسائر بشرية.



وأشارت المصادر إلى أن عشرات الأسر التي تسكن بالقرب من المعسكر نزحت نتيجة الهلع الذي أحدثته الانفجارات، فيما أغلقت قوات المجلس الانتقالي الطرق المؤدية والمحاذية للمعسكر.



في سياق أخر، أصيب ثلاثة أشخاص، مساء السبت، إثر اصطدام عربة عسكرية بدراجة نارية في شارع التسعين بمديرية المنصورة



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن عربة مدرعة تابعة لقوات المجلس الانتقالي صدمت دراجة نارية ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان كانوا على متنها بجروح خطرة.



وأشارت إلى سائق المدرعة لم يتوقف عقب الحادث لإسعاف الجرحى والاطمئنان عليهم وواصل طريقه فيما تجمع الأهالي وقاموا بإسعافهم إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة



ومساء أمس الجمعة، قتل جندي وأصيب آخر من قوات الطوارئ في تبادل إطلاق النار مع مسلح بنتمي لفصيل آخر من قوات المجلس الانتقالي في مديرية المعلا بعدن.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتا أمنيا وتزايدا في الحوادث الجنائية جراء انتشار السلاح وفشل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في معالجة التفلت وضبط الأوضاع الأمنية.



