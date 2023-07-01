بآخر ساعة من المناسك.. حشود ضخمة في طواف الوداع والسعودية تعلن بدء إجراءات أول تنظيم مبكر للحج

امتلأت ساحة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، اليوم السبت، بحشود ضخمة من الحجاج في آخر ساعة من إتمام مناسك الحج خلال أداء طواف الوداع.



ووفق مراسل الأناضول، شهد اليوم الأخير في مناسك الحج التي انطلقت الاثنين الماضي، حشودا كبيرة من الطائفين حول الكعبة بنهاية ثالث أيام التشريق.



وذكرت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على موقع تويتر: "في ثالث أيام التشريق، الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسكهم وسط مشاعر إيمانية" ثم أضافت: "في آخر ساعة من ثالث أيام التشريق امتلأ صحن الطواف كاملا بعد انتهاء الحجاج من مناسكهم".



وعقب 6 أيام من انطلاقه الاثنين الماضي، اختتم موسم الحج لهذا العام السبت، بنجاح مع خلوه من أي مهددات صحية.



ويفضل حجاج بعد أدائهم الركن الخامس من الحج، الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك مجموعات أتمت هذه الزيارة قبل بدء المناسك، وبالتالي تغادر الأراضي السعودية تباعا.



وكانت السلطات السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي أن إجمالي عدد حجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة. ويعد موسم 1444هـ/ 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.



في السياق، أعلنت السعودية بدء إجراءات أول تنظيم مبكر للحج بتاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم العام 2024، مشيرة إلى أنها سلمت وثائق بشأن ذلك للدول المعنية.



جاء ذلك في كلمة لوزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي خلال حفل ختامي لموسم حج هذا العام اعتادت الوزارة أن تنظمه مع إتمام المناسك كل عام.



ووفق المؤتمر الصحفي الذي نقلته الوزارة عبر صفحتها بتويتر، قال الربيعة: "لأول مرة في تاريخ الوزارة أعلن اليوم عن تسليم وثيقة الترتيبات الأولية للحج القادم إلى مكاتب شؤون الحج لأجل تمكين الاستعداد المبكر".



وأوضح أن "الهدف أن نضمن الاستعدادات المبكرة من الجميع حتى نقدم خدمة متميزة وأفضل لضيوف الرحمن".



وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها بتويتر، إن وثيقة الأولويات "تطبق لأول مرة في تاريخها وتاريخ تنظيم الحج"، وتتضمن مخططا زمنيا للموسم بالمقبل.



والجمعة، تم تسليم الوثيقة لمكاتب الدول وإعلان حصص الحجاج، فيما تبدأ في 16 سبتمبر/أيلول المقبل الاجتماعات بشأن الموسم الجديد، على أن تنتهي وتتاح باقات الخدمة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق الوثيقة التي نشرتها الوزارة.



وبحسب الوثيقة ذاتها، من المقرر أن يتم في 25 فبراير/ شباط 2024 الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر، والدولة التي ستنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر".



وسيتم البدء بإصدار التأشيرات من 1 مارس/آذار 2024، وإغلاقه في 29 أبريل/ نيسان الذي يليه، على أن يتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 9 مايو/ أيار 2024.



المصدر: الأناضول