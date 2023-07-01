شكرا لبحثكم عن خبر شرطة عدن تكشف ملابسات احداث الدكة بالمعلا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الرواية الرسمية لاحداث المعلا
صادر عن : المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن
أوضح مصدر أمني تفاصيل الأحداث التي جرت مساء أمس في مديرية المعلا وراح ضحيتها مواطن وجندي من قوات الطوارئ.
وقال المصدر إن الحادثة وقعت بالتزامن مع وصول فردين من قوات طوارئ مديرية المعلا التابعة لكتيبة لواء جبل حديد إلى منزل محمد محسن صالح وذلك على إثر بلاغ تقدمت به مواطنة تتهم فيه ابن زوجة المواطن محمد محسن قيامه بالتحرش بها.
وأضاف المصدر "عند وصول فردي الطوارئ لأخذ المذكور بناء على الشكوى إلى مقر الطوارئ لتحقيق معه، رفض الذهاب معهم وحصلت مشادات بينه وبين افراد الطوارئ مما اضطر احد افراد الطوارى الى اطلاق طلقتين رصاص في الهواء، ليطلق بعدها محمد محسن النار بشكل عشوائي على جميع المتواجدين ما أدى إلى إصابة الجندي محمد محسن الجرادي حيث توفي أثناء محاولة إسعافه إلى مستشفى خليج عدن متأثرًا بجراحه".
وأكد المصدر أن المتهم بقتل الجندي قام بتمركز في سطح المبنى الذي يعيش فيه أثناء محاولة اعتقاله واطلاق الرصاص بشكل كثيف على قوات الطوارئ ليتم التعامل مع مصدر النيران بين الطرفين ، مشيرا إلى أن المتهم قام برمي قنبلة على أفراد الطوارئ في سلم العمارة لتنتهي محاولة اعتقال المتهم بمقتله وإصابة جندي آخر.
السبت 1يوليو 2023
المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن
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