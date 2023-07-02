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عدن - ياسمين التهامي - واخيرا امر ملكي انتظره كل الموظفين السعوديين لعام 2023.. قواعد التقاعد الجديدة.. ( تعرف عليها الآن)

أمر ملكي يُعلن سن التقاعد المبكر في السعودية حتى يمكن أن يقوم الموظف بالتقديم على المعاش المبكر هناك ضوابط هامة تتمثل في: الاستقالة بعد موافقة السلطات على هذا الطلب..عدد سنوات العمل في الجهة الحالية عشرين عامًا فيما فوق.في حالة الحوادث لا قدر الله التي تسبب العجز. أو الوصول لستين عامًا فيما فوق. صعوبة قيام الموظف بعمله بعد الآن.



إذا تعرض الموظف للفصل من العمل سواء من خلال الوزارة أو الفصل التأديبي ولكن بشرط أن يقضي خمسة عشر عامًا في وظيفته.الالتزام بكافة ضوابط هيئة التأمينات الاجتماعية بالسعودية.

بقية التفاصيل في الاسفل

مع العلم أن المعاش المبكر يحرم صاحبه من نسبة 2% من الدخل الشهري له إذا لم يصل الموظف لعمر التقاعد المحدد من قبل المؤسسة.

مؤسسة التقاعد العامة بالسعودية يتم تطوير جميع الأنظمة في السعودية في الفترة الأخيرة وذلك من خلال توفير المنصات الإلكترونية الحديثة التي تسهل على المواطنين أو المقيمين كثيرًا عند إجراء أي خدمة خاصةً الخدمات الحكومية كونها كانت في السابق تتطلب الكثير من الوقت،

وكذلك أضيفت تلك المنصات في مؤسسة التقاعد من أجل معرفة الإجابة على الأسئلة التي يسألها المتقاعد أو الموظفين مثل سن التقاعد وشروط التقاعد المبكر وكل ذلك في إطار رؤية المملكة 2023.التقاعد المبكر يعد من أهم ما يبحث عنه الموظفين في السعودية إذ أنه يمكن التقديم على المعاش المبكر ولكن في حالات محددة

ولفئات مخصصة تم تحديدها من قبل مؤسسة التقاعد في السعودية، وقد تم الإعلان عن الشروط المطلوبة للتقديم على المعاش المبكر في السعودية للموظفين لكي يكونوا على دراية تامة بها مع توضيح تفاصيل سن التقاعد في السعودية للبدء في الحصول على المعاش الشهري إليكم المزيد من التفاصيل فيما يلي.