قرار رئاسي بتعيين مساعد لرئيس هيئة العمليات ومدير لدائرة العمليات الحربية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم السبت، قرارا بتعيين مساعد رئيس هيئة العمليات ومدير لدائرة العمليات الحربية.



وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فقد صدر قرار رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (83) لسنة 2023م، بشأن تعيين مساعد لرئيس هيئة العمليات ومدير لدائرة العمليات الحربية.



وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين اللواء الركن علي محسن الهدي مساعدا لرئيس هيئة العمليات.



فيما قضت المادة الثانية بتعيين العميد الركن يحيى عبدالله علي العيزري مديرا لدائرة العمليات الحربية.

